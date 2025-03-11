Анкалаев готов к реваншу с Перейрой: «Двери открыты. Ждем предложения и с легкостью примем его»
Магомед Анкалаев согласен на реванш с Алексом Перейрой.
«Готов к реваншу. Я никогда не выбирал соперников и дату. Так что мы ждем предложения и с легкостью примем его. Если хотят реванш, то двери открыты», – заявил чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей на UFC 313.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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