Анкалаев готов к реваншу с Перейрой: «Двери открыты. Ждем предложения и с легкостью примем его»

Магомед Анкалаев согласен на реванш с Алексом Перейрой.

«Готов к реваншу. Я никогда не выбирал соперников и дату. Так что мы ждем предложения и с легкостью примем его. Если хотят реванш, то двери открыты», – заявил чемпион UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру единогласным решением судей на UFC 313.

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