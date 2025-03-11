Анкалаев – о реакции Раунтри на его с Перейрой: «Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку»
Анкалаев отреагировал на кадры скучающего Раунтри во время его боя с Перейрой.
«Бомж Халил расстроился из-за того, что я избил его папочку. Вперед Джамал Хилл», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Джамал Хилл подерется с Халилом Раунтри на UFC Fight Night 257 в Канзас-Сити
Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости