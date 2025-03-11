Прохазка – о поведении Анкалаева в соцсетях: «Его страницу ведет менеджер? Мне всего равно. Это его аккаунт. Он должен брать на себя ответственность за то, что там публикуется»

Иржи Прохазка прокомментировал поведением Магомеда Анкалаева в соцсетях.

«Мне все равно, если страницу Магомеда ведет менеджер. Это его аккаунт. И каждый должен взять на себя ответственность за то, что у него публикуется. Так что, если это делает какой-то хайп-менеджер, то он плохо работает», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка .

Прохазка – Анкалаеву: «Больше не говори обо мне... Ты не знаешь, какой жизнью я живу. Встретимся лицом к лицу в клетке, тогда поймешь»

Менеджер Анкалаева сделал из тихони злодея. Но такое расщепление образа – вред