Прохазка – об Анкалаеве: «Единственный мошенник – это Магомед. Сейчас он чемпион, но никто не признает это»
Иржи Прохазка назвал Магомеда Анкалаева мошенником.
«Единственный мошенник – это Анкалаев. Сейчас он чемпион, но никто не признает это», – заявил экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Анкалаев – о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник»
Прохазка поздравил Анкалаева: «Классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал The Ariel Helwani Show
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