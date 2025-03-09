Прохазка поздравил Анкалаева: «Классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул»
Иржи Прохазка поздравил Магомеда Анкалаева с титулом чемпиона UFC.
«Поздравляем Анкалаева, классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул.
Алекс Перейра, последний танец?» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев – пятый чемпион UFC из России
Судейские карточки поединка Анкалаев – Перейра: россиянин единогласно забрал второй, третий и четвертый раунды
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иржи Прохазки
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