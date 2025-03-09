Прохазка поздравил Анкалаева: «Классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул»

Иржи Прохазка поздравил Магомеда Анкалаева с титулом чемпиона UFC.

«Поздравляем Анкалаева , классное давление. Большинству людей это не понравится, но сейчас ты выиграл титул.

Алекс Перейра , последний танец?» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Иржи Прохазка .

Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

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