Прохазка – Анкалаеву и Перейре: «Желаю вам отличного поединка, парни. И не забудьте, я иду»

Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Перейре.

«Желаю вам отличного поединка, парни. И не забудьте, я иду. Сделаем это», – заявил бывший чемпион UFC Иржи Прохазка .

Напомним, Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в ночь на 9 марта в главном событии UFC 313.

Прохазка – о победе дю Плесси: «Никакой техники и ритма, но 200% активности и давления»

Прохазка назвал желаемых соперников: «Перейра, Анкалаев и Блахович»