Прохазка – Анкалаеву и Перейре: «Желаю вам отличного поединка, парни. И не забудьте, я иду»
Иржи Прохазка обратился к Анкалаеву и Перейре.
«Желаю вам отличного поединка, парни. И не забудьте, я иду. Сделаем это», – заявил бывший чемпион UFC Иржи Прохазка.
Напомним, Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в ночь на 9 марта в главном событии UFC 313.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Иржи Прохазки
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