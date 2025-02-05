Прохазка назвал желаемых соперников: «Перейра, Анкалаев и Блахович»
Иржи Прохазка хочет драться с Алексом Перейрой, Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Что касается Алекса, то я бы хотел стать его следующим соперником. Но мне не хочется настаивать на чем-то в переговорах с UFC.
Как я говорил ранее, вижу в качестве соперников трех парней из топ-5, потому что с другими ребятами я драться не хочу.
Речь об Алексе Перейре и Магомеде Анкалаеве, Ян Блахович − третий. Ян хорошо выступил в боях с Перейрой и Анкалаевым», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка.
Прохазка − о примирении с Хиллом после боя: «Джамал – хороший парень»
Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Overdogs Podcast with Mike Perry
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