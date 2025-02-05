Прохазка назвал желаемых соперников: «Перейра, Анкалаев и Блахович»

Иржи Прохазка хочет драться с Алексом Перейрой, Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Что касается Алекса, то я бы хотел стать его следующим соперником. Но мне не хочется настаивать на чем-то в переговорах с UFC.

Как я говорил ранее, вижу в качестве соперников трех парней из топ-5, потому что с другими ребятами я драться не хочу.

Речь об Алексе Перейре и Магомеде Анкалаеве , Ян Блахович − третий. Ян хорошо выступил в боях с Перейрой и Анкалаевым», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка .

Прохазка − о примирении с Хиллом после боя: «Джамал – хороший парень»

Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»