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Анкалаев – о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник»

Магомед Анкалаев не хочет драться с Иржи Прохазкой.

«Я думаю, что ты мошенник. Есть много парней, которые заслуживают титульник больше, чем ты, тебе нужно выиграть несколько боев.

Прохазка – ужасный боец», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.

Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Показывал средний палец фанатам и, кажется, служил в армии. Такого Анкалаева вы не знали

Анкалаева освистали за умную победу. Интересно, а чего они ждали?

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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