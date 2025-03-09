Анкалаев – о Прохазке: «Ужасный боец. Ему нужно выиграть несколько боев, чтобы заслужить титульник»
Магомед Анкалаев не хочет драться с Иржи Прохазкой.
«Я думаю, что ты мошенник. Есть много парней, которые заслуживают титульник больше, чем ты, тебе нужно выиграть несколько боев.
Прохазка – ужасный боец», – написал в соцсетях чемпион UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев победил Алекса Перейру в главном событии UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Показывал средний палец фанатам и, кажется, служил в армии. Такого Анкалаева вы не знали
Анкалаева освистали за умную победу. Интересно, а чего они ждали?
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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