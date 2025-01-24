Перейра − о третьем бое с Прохазкой: «Я здесь, чтобы драться. Готов биться с вторым, третьим и четвертым номером в рейтинге»

Алекс Перейра заявил, что открыт к третьему бою с Иржи Прохазкой.

«Иржи − второй номер дивизиона. Но кто бы ни был на этом месте, я тут, чтобы драться. Если он будет вторым, третьим, четвертым, пятым и шестым номером, я тут для того, чтобы драться с любым», − сказал чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра , дважды нокаутировавший Иржи Прозазку. 9 марта Перейра подерется с Магомедом Анкалаевым .

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