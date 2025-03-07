Физиев – о Топурии в легком весе: «Наш дивизион – самый опасный и конкурентный»

Рафаэль Физиев отреагировал на переход Топурии в легкий вес.

«Легкий дивизион – самый опасный и конкурентный. Появление еще одной звезды – это хорошо. Когда встречаются два сильных ударника, это всегда интересно, я могу подраться с ним», – сказал Рафаэль Физиев .

Ранее сообщалось, что UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.

Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»