Физиев – о Топурии в легком весе: «Наш дивизион – самый опасный и конкурентный»
Рафаэль Физиев отреагировал на переход Топурии в легкий вес.
«Легкий дивизион – самый опасный и конкурентный. Появление еще одной звезды – это хорошо. Когда встречаются два сильных ударника, это всегда интересно, я могу подраться с ним», – сказал Рафаэль Физиев.
Ранее сообщалось, что UFC готовит бой между Исламом Махачевым и Илией Топурией.
Илия Топурия: «Когда мы это объявим, вы не поверите. Приготовьтесь»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ringside24.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости