Диего Лопес: «Если я выиграю пояс, UFC назначит Евлоева следующим претендентом»

Диего Лопес высказался о возможном бое против Мовсара Евлоева.

«Нельзя игнорировать то, что он сделал в дивизионе, у него девять побед подряд. Да, все победы решениями судей, но он остается непобежденным. Если я выиграю чемпионский пояс, UFC назначит его следующим претендентом», – сказал Диего Лопес.

Бой Александр Волкановски – Диего Лопес состоится 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами.

Мовсар Евлоев: «Никто не хочет драться со мной»