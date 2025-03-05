Мовсар Евлоев: «Выиграю титул, а затем пойду за Топурией в легкий вес»
Мовсар Евлоев может перейти в легкий дивизион ради боя с Илией Топурией.
«Сперва выиграю титул, а затем пойду за ним в легкий вес. Топурия побил почти всех в полулегком дивизионе, но не меня. Пусть люди узнают, кто лучший полулегковес», – сказал Мовсар Евлоев.
Евлоев последний бой проводил в декабре-2024, победив единогласным решением судей экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга.
Мовсар Евлоев: «У Анкалаева достаточно навыков в стойке, чтобы побить Перейру»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
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