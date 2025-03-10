Александр Емельяненко госпитализирован. Он перенесет операцию на позвоночнике
Емельяненко сделают операцию на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского.
«Операцию назначили на понедельник», – подтвердил боец MMA Александр Емельяненко.
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Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке против Тарасова
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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