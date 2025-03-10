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Александр Емельяненко госпитализирован. Он перенесет операцию на позвоночнике

Емельяненко сделают операцию на позвоночнике в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

«Операцию назначили на понедельник», – подтвердил боец MMA Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко: «Полностью отказали ноги, даже стоять не могу. Катаюсь на транспортном кресле, восстанавливаюсь»

Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке против Тарасова

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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