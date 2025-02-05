В NFL рассказали о планах на Александра Емельяненко: «Дацик − один из вариантов»
В NFL высказались о возможном бое между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.
«Бой Емельяненко и Исмаилова мы на данный момент не рассматриваем. Дацик − один из вариантов соперников Емельяненко. Мы рассматриваем такой бой», − сказал босс NFL Гилани Калиматов.
В последний раз Александр Емельяненко дрался в декабре-2024, нокаутировав Алексея Гончарова.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: ТАСС
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