В Ural FC не планируют бои для Александра Емельяненко: «Мы с ним не общались»

Александр Емельяненко не выступит на ближайших турнирах Ural FC.

«Бои с участием Александра? Нет. С Александром Емельяненко общения не было. В планах его участие на ближайших турнирах не обговаривалось», − сказал спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

В последний раз Емельяненко дрался в декабре-2024 на турнире NFL в Ингушетии, где победил Алексея Гончарова.

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