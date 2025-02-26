В Ural FC не планируют бои для Александра Емельяненко: «Мы с ним не общались»
Александр Емельяненко не выступит на ближайших турнирах Ural FC.
«Бои с участием Александра? Нет. С Александром Емельяненко общения не было. В планах его участие на ближайших турнирах не обговаривалось», − сказал спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников.
В последний раз Емельяненко дрался в декабре-2024 на турнире NFL в Ингушетии, где победил Алексея Гончарова.
Александр Емельяненко: «Артемка Тарасов, 29 марта, когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять подушку»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
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