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В Ural FC не планируют бои для Александра Емельяненко: «Мы с ним не общались»

Александр Емельяненко не выступит на ближайших турнирах Ural FC.

«Бои с участием Александра? Нет. С Александром Емельяненко общения не было. В планах его участие на ближайших турнирах не обговаривалось», − сказал спортивный директор Ural FC Кирилл Сидельников.

В последний раз Емельяненко дрался в декабре-2024 на турнире NFL в Ингушетии, где победил Алексея Гончарова.

Александр Емельяненко: «Артемка Тарасов, 29 марта, когда будешь выходить против меня на ринг, не забудь взять подушку»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Metaratings
тяжелый вес (MMA)
logoMMA
Ural FC
logoАлександр Емельяненко
logoКирилл Сидельников
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