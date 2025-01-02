Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями: «Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана»

Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями в 2025 году.

«Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана. Пусть у них все будет хорошо», – сказал боец MMA Александр Емельяненко .

Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»

Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию