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Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями: «Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана»

Александр Емельяненко хочет восстановить отношения с братьями в 2025 году.

«Это было бы интересное воссоединение. Я всегда поддерживал и Федора, и Ивана. Пусть у них все будет хорошо», – сказал боец MMA Александр Емельяненко.

Александр Емельяненко: «Готов провести следующий бой в начале года»

Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
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