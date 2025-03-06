Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке против Тарасова
Джефф Монсон заменит Александра Емельяненко в поединке с Артемом Тарасовым.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов боя.
Ранее стало известно, что Емельяненко был госпитализирован с травмой спины. Он перенесет операцию и пропустит как минимум 10 месяцев.
Монсон в последний раз дрался в июне-2024, когда свел вничью поединок с Дилшодом Мизировым. В январе ему исполнилось 54 года.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: ТАСС
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