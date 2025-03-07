Александр Емельяненко: «Полностью отказали ноги, даже стоять не могу. Катаюсь на транспортном кресле, восстанавливаюсь»
Александр Емельяненко будет прооперирован в НИИ имени Н. В. Склифосовского.
«Самочувствие отличное. Пока летел, онемели ноги. У меня же в шейном позвонке выскочила грыжа, передавило и пережало спинной нерв. Сейчас у меня полностью отказали ноги, даже стоять не могу. Если встану, то ноги не держат, поэтому катаюсь на транспортном кресле, восстанавливаюсь.
Не все так плохо. Сейчас поеду в институт Склифосовского, будут меня восстанавливать и реабилитировать лучшие специалисты», – сказал Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко пропустит 10 месяцев из-за операции: «Разошлись позвоночные диски, передавило спинной мозг, отнялись ноги»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ТАСС
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