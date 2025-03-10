Волкановски – о поединке с Лопесом: «Диего поймет, что не может меня остановить. Покажу миру, что я просто другой»
Александр Волкановски высказался о предстоящем поединке с Диего Лопесом.
«Думаю, что Диего Лопес будет в ярости от своего положения в нашем бою. Он осознает, что не может остановить меня. Покажу миру и ему, что я просто другой», – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски.
Бой Волкановски – Лопес состоится 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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