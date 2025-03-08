Александр Волкановски: «Думаю, Перейра нокаутирует Анкалаева во втором или третьем раунде. Он фаворит»
Александр Волкановски считает, что Перейра нокаутирует Магомеда Анкалаева.
«Анкалаеву будет крайне сложно в стойке. Он попытается перевести бой в партер. Возможно, ему это даже несколько раз удастся, но не думаю, что он заставит Перейру сдаться.
Алекс – фаворит, ставлю на его победу нокаутом. Не жду быстрого финиша. Думаю, мы можем увидеть нокаут во втором или третьем раунде», – сказал экс-чемпион UFC Александр Волкановски.
Напомним, Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном поединке UFC 313.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Александра Волкановски
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