Мовсар Евлоев: «Никто не хочет драться со мной»
Мовсар Евлоев высказался о возможном бое против Волкановски или Лопеса.
«Посмотрим, что UFC скажет обо мне или о следующем сопернике Волкановски. Я готов. Никто не хочет драться со мной», – сказал Мовсар Евлоев.
Бой Александр Волкановски – Диего Лопес состоится 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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