Мовсар Евлоев: «Никто не хочет драться со мной»

Мовсар Евлоев высказался о возможном бое против Волкановски или Лопеса.

«Посмотрим, что UFC скажет обо мне или о следующем сопернике Волкановски. Я готов. Никто не хочет драться со мной», – сказал Мовсар Евлоев.

Бой Александр Волкановски – Диего Лопес состоится 12 апреля на турнире UFC 314 в Майами.

В треш-ММА дерутся все: девушка в 266 кг, инста-модели против профи, отец и сын с врагом семьи