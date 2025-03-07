Александр Волкановски: «Перейра победит Анкалаева нокаутом»

Александр Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.

«Перейра стал лучше в грэпплинге, защите от тейкдаунов. Анкалаев – отличный боец, но я выберу Перейру. Думаю, он победит нокаутом. Технический нокаут во втором или третьем раунде», – сказал Александр Волкановски .

Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.

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