Александр Волкановски: «Перейра победит Анкалаева нокаутом»
Александр Волкановски дал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры.
«Перейра стал лучше в грэпплинге, защите от тейкдаунов. Анкалаев – отличный боец, но я выберу Перейру. Думаю, он победит нокаутом. Технический нокаут во втором или третьем раунде», – сказал Александр Волкановски.
Бой Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры возглавит UFC 313, который пройдет в ночь с 8 на 9 марта в Лас-Вегасе.
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Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Алекса Волкановски
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