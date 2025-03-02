Евлоев – Волкановски: «Алекс, удачи. Знаю, что ты победишь этого парня»

Мовсар Евлоев поддержал Александра Волкановски перед боем с Диего Лопесом.

«Алекс, удачи в следующем бою. Я знаю, что ты победишь этого парня. Это мой трус», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев .

Напомним, поединок Волкановски и Диего Лопеса возглавит UFC 314, который состоится 12 апреля.

Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»

Стерлинг – о титульнике Волкановски и Лопеса: «Кто бы ни победил, Евлоев должен быть следующим. Мариновать его без титульника – равно засрать весь чертов дивизион»