Евлоев – Волкановски: «Алекс, удачи. Знаю, что ты победишь этого парня»
Мовсар Евлоев поддержал Александра Волкановски перед боем с Диего Лопесом.
«Алекс, удачи в следующем бою. Я знаю, что ты победишь этого парня. Это мой трус», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.
Напомним, поединок Волкановски и Диего Лопеса возглавит UFC 314, который состоится 12 апреля.
Волкановски хочет драться с Евлоевым после победы над Лопесом: «Я заберу титул и встречусь с Мовсаром, пусть подождет»
Стерлинг – о титульнике Волкановски и Лопеса: «Кто бы ни победил, Евлоев должен быть следующим. Мариновать его без титульника – равно засрать весь чертов дивизион»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Мовсара Евлоева
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