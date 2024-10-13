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Али Абдель-Азиз: «Рассчитываем, что Гейджи подерется в марте. С кем? Понятия не имею»

Али Абдель-Азиз рассчитывает, что Джастин Гейджи вернется весной.

«Джастин Гейджи собирается подраться в марте. Против кого? Я понятия не имею.

Это может быть Дэн Хукер, Дастин Порье, Ренато Мойкано. Не знаю, но я хотел бы увидеть, как Джастин вернется в марте. Ему нужно немного времени, чтобы восстановиться после последнего боя. Он этого заслуживает.

Джастин не выбирает противников», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

Порье предложил устроить турнир между ним, Гейджи, Холлоуэем и Хукером за пояс BMF. Уайту понравилось

Топурия – о поединке Гейджи и Холлоуэя: «Мне было скучно, понравились только последние 10 секунд»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoMMA
logoДастин Порье
logoДжастин Гейджи
logoРенато Мойкано
logoДэн Хукер
logoАли Абдель-Азиз
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