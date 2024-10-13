Али Абдель-Азиз: «Рассчитываем, что Гейджи подерется в марте. С кем? Понятия не имею»

Али Абдель-Азиз рассчитывает, что Джастин Гейджи вернется весной.

«Джастин Гейджи собирается подраться в марте. Против кого? Я понятия не имею.

Это может быть Дэн Хукер , Дастин Порье , Ренато Мойкано . Не знаю, но я хотел бы увидеть, как Джастин вернется в марте. Ему нужно немного времени, чтобы восстановиться после последнего боя. Он этого заслуживает.

Джастин не выбирает противников», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

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