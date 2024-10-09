Порье предложил устроить турнир между ним, Гейджи, Холлоуэем и Хукером за пояс BMF. Уайту понравилось

Дастин Порье предложил провести турнир с четырьмя бойцами за пояс BMF.

«Если бы они собрали всех вместе и устроили турнир на одну ночь, это было бы то, что нужно. Возможно, Гейджи, Хукер и Холлоуэй. Это будет кровавая бойня. Сделайте это в пятницу 13-го», – сказал боец UFC Дастин Порье .

«Звучит забавно. Никогда не думал об этом, но да, мне это нравится», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Сейчас поясом BMF [«самый опасный ублюдок»] владеет Макс Холлоуэй , который на UFC 300 нокаутировал Джастина Гейджи .