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Порье предложил устроить турнир между ним, Гейджи, Холлоуэем и Хукером за пояс BMF. Уайту понравилось

Дастин Порье предложил провести турнир с четырьмя бойцами за пояс BMF.

«Если бы они собрали всех вместе и устроили турнир на одну ночь, это было бы то, что нужно. Возможно, Гейджи, Хукер и Холлоуэй. Это будет кровавая бойня. Сделайте это в пятницу 13-го», – сказал боец UFC Дастин Порье.

«Звучит забавно. Никогда не думал об этом, но да, мне это нравится», – сказал президент UFC Дана Уайт.

Сейчас поясом BMF [«самый опасный ублюдок»] владеет Макс Холлоуэй, который на UFC 300 нокаутировал Джастина Гейджи.

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: MMA Fighting
logoUFC
logoДана Уайт
logoMMA
logoДастин Порье
logoМакс Холлоуэй
logoДжастин Гейджи
logoДэн Хукер
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