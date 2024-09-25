Василевский – об Усмане Нурмагомедове: «Он легко победил бы Порье и Гейджи»

Вячеслав Василевский считает, что Усман Нурмагомедов победил бы Гейджи и Порье.

«Думаю, да, Усман легко победил бы Порье и Гейджи . Это не сбитые летчики – они уже много дрались и проигрывали. У них нет мотивации, которая есть у Нурмагомедова . Когда Джастин или Дастин зайдет в клетку, Усман каждую секунду будет напряжен, в тактике, в фокусе, а у них уже нет такого желания побеждать. Это самая главная движущая сила Усмана», – заявил боец MMA Вячеслав Василевский .

Шаблий − о бое с Нурмагомедовым: «В UFC наблюдали за нами, им понравился поединок»

Гаджиев – о сравнении Умара и Усмана с Хабибом: «Они не побеждают с запасом, как он. Может быть, просто нужно созреть»