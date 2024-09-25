Василевский – об Усмане Нурмагомедове: «Он легко победил бы Порье и Гейджи»
Вячеслав Василевский считает, что Усман Нурмагомедов победил бы Гейджи и Порье.
«Думаю, да, Усман легко победил бы Порье и Гейджи. Это не сбитые летчики – они уже много дрались и проигрывали. У них нет мотивации, которая есть у Нурмагомедова. Когда Джастин или Дастин зайдет в клетку, Усман каждую секунду будет напряжен, в тактике, в фокусе, а у них уже нет такого желания побеждать. Это самая главная движущая сила Усмана», – заявил боец MMA Вячеслав Василевский.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «РБ Спорт»
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