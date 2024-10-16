Порье хочет подраться с Гейджи в последнем бою в карьере: «Давайте сделаем это на моем заднем дворе»
Порье хочет подраться с Гейджи в последнем бою в карьере.
«Наш первый бой был на его заднем дворе... Третий – давайте сделаем это на моем заднем дворе», – сказал боец UFC Дастин Порье.
Бойцы дрались друг с другом дважды: в 2018 году техническим нокаутом победил Порье, в 2023-м – Джастин Гейджи.
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: The Ariel Helwani Show
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