Уайт – о немедленном реванше Перейры и Анкалаева: «Это возможно»
Дана Уайт не исключает, что Перейра получит немедленный реванш с Анкалаевым.
«Будет ли немедленный реванш между Анкалаевым и Перейрой? Возможно», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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