Анкалаев – после стердауна с Перейрой: «Собираюсь съесть этого парня. Сейчас меня освистывают, но завтра полюбят»

Магомед Анкалаев уверен, что фанаты полюбят его после бой с Алексом Перейрой.

«Чувствую себя хорошо. Я собираюсь съесть этого парня. Сейчас люди меня освистывают, но завтра вечером полюбят», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев .

Напомним, Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном событии UFC 313 в ночь на 9 марта.

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