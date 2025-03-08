Анкалаев – после стердауна с Перейрой: «Собираюсь съесть этого парня. Сейчас меня освистывают, но завтра полюбят»
Магомед Анкалаев уверен, что фанаты полюбят его после бой с Алексом Перейрой.
«Чувствую себя хорошо. Я собираюсь съесть этого парня. Сейчас люди меня освистывают, но завтра вечером полюбят», – заявил боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Магомед Анкалаев и Алекс Перейра подерутся в главном событии UFC 313 в ночь на 9 марта.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
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