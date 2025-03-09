Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс»
Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Алексом Перейрой.
«Словами не передать, я так долго шел к этому. И вот моя мечта на мне. Ничего не удивило в бою, я мог лучше подраться, но что-то пошло не так.
Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс», – сказал Магомед Анкалаев.
Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
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