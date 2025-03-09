Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс»

Магомед Анкалаев прокомментировал победу над Алексом Перейрой.

«Словами не передать, я так долго шел к этому. И вот моя мечта на мне. Ничего не удивило в бою, я мог лучше подраться, но что-то пошло не так.

Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс», – сказал Магомед Анкалаев.

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Анкалаев разобрал Перейру. Новый чемпион UFC из России