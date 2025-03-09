Судейские карточки поединка Анкалаев – Перейра: россиянин единогласно забрал второй, третий и четвертый раунды
Появились судейские записки поединка Анкалаев – Перейра.
Судьи единогласно отдали Магомеду второй, третий и четвертый раунды.
Напомним, Магомед Анкалаев единогласно победил Алекса Перейру в главном поединке UFC 313.
Магомед Анкалаев – пятый чемпион UFC из России
Магомед Анкалаев 15 боев шел к титулу в UFC. Больше всех среди российских чемпионов
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC News
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