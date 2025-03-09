Махачев – Анкалаеву: «Поздравляю. Пояс тебя долго ждал»

Ислам Махачев поздравил Магомеда Анкалаева с победой над Алексом Перейрой.

«Магомед, поздравляю. Пояс тебя долго ждал», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру стал чемпионом UFC в полутяжелом весе.

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