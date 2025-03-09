Алекс Перейра: «Анкалаев оказал давление во втором раунде, но затем просто прижал меня к клетке и ничего не делал»

Алекс Перейра прокомментировал поражение от Магомеда Анкалаева.

«Он оказал давление во втором раунде, но затем просто прижал меня к клетке и ничего не делал.

Буду продолжать тренировки, я чувствую себя хорошо после боя. Пару дней отдохну и вернусь к тренировкам», – сказал Алекс Перейра.

Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.

Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс»