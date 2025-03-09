Алекс Перейра: «Анкалаев оказал давление во втором раунде, но затем просто прижал меня к клетке и ничего не делал»
Алекс Перейра прокомментировал поражение от Магомеда Анкалаева.
«Он оказал давление во втором раунде, но затем просто прижал меня к клетке и ничего не делал.
Буду продолжать тренировки, я чувствую себя хорошо после боя. Пару дней отдохну и вернусь к тренировкам», – сказал Алекс Перейра.
Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC on TNT Sports
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