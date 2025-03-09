Хабиб – Анкалаеву: «Поздравляю, брат, ты вошел в историю»
Хабиб Нурмагомедов поздравил Магомеда Анкалаева с победой над Алексом Перейрой.
«Поздравляю, брат, ты вошел в историю. Это было потрясающее выступление против очень сильного соперника», – написал Хабиб Нурмагомедов.
Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса.
Магомед Анкалаев: «Мог лучше подраться, но что-то пошло не так. Дагестан, Кавказ, Россия, теперь у нас есть еще один пояс»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Хабиба Нурмагомедова
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