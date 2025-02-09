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Прохазка – о победе дю Плесси: «Никакой техники и ритма, но 200% активности и давления»

Иржи Прохазка оценил выслупления Дрикуса дю Плесси в бою с Шоном Стриклендом.

«Поздравляю Дрикуса дю Плесси. Никакой техники и ритма, но 200% активности и давления. Когда это делает чемпион, то очень вдохновляешься», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Иржи Прохазка.

Напомним, Дю Плесси победил Стрикленда на UFC 312 и защитил пояс в среднем весе.

Стрикленд – о дю Плесси: «Этот голландский ублюдок сломал мне нос. И да, он победил честно»

Дю Плесси – после победы над Стриклендом: «Я говорил, что этого парня невозможно нокаутировать. Шон – зверюга»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иржи Прохазки
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