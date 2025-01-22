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Прохазка − о примирении с Хиллом после боя: «Джамал – хороший парень»

Иржи Прохазка рассказал о совестном отдыхе с Джамалом Хиллом в баре после боя.

«Я просто сказал ему: «Мы деремся вместе и выпиваем тоже вместе». Между нами все в порядке. Джамал – хороший парень», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка, угостивший выпивкой Джамала Хилла после боя на UFC 311, в котором Прохазка нокаутировал соперника в третьем раунде.

Прохазка – о критике комментаторов из-за опущенных рук в защите: «## ### их. Я слишком много над этим работал»

Бонусы UFC 311: Двалишвили против Нурмагомедова – лучший бой турнира

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
полутяжелый вес (MMA)
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