Прохазка − о примирении с Хиллом после боя: «Джамал – хороший парень»
Иржи Прохазка рассказал о совестном отдыхе с Джамалом Хиллом в баре после боя.
«Я просто сказал ему: «Мы деремся вместе и выпиваем тоже вместе». Между нами все в порядке. Джамал – хороший парень», − сказал полутяжеловес UFC Иржи Прохазка, угостивший выпивкой Джамала Хилла после боя на UFC 311, в котором Прохазка нокаутировал соперника в третьем раунде.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: шоу Ариэля Хельвани
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