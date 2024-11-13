Том Аспиналл отправился в Нью-Йорк, где пройдет турнир UFC 309

Том Аспиналл приехал в Нью-Йорк на турнир UFC 309.

«Нью-Йорк-сити», – подписал фото временный чемпион UFC в тяжелом весе Том Аспиналл .

Аспиналл будет страховать титульный бой в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем , который пройдет в ночь на 17 ноября в «Мэдисон-сквер-гарден».

Волкановски раскритиковал Джонса: «Если ты хочешь считаться чемпионом, то должен защищать титул против Аспиналла»