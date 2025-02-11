Миочич – Аспиналлу: «В бою с Джонсом не делай того, что делал я»
Стипе Миочич высказался о боеза Джона Джонса и Тома Аспиналла.
«Дать совет Аспиналлу? Не делай того, что делал я. Том – жесткий боец, сильно бьет, хорошо двигается. Если он будет оставаться спокойным, несмотря ни на что, у него все будет хорошо», – сказал Стипе Миочич.
Кормье отказался называть Джонса величайшим в истории: «Нельзя отрицать его величие, но такой титул не дают тому, кто читерил»
Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Schmo
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