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Миочич – Аспиналлу: «В бою с Джонсом не делай того, что делал я»

Стипе Миочич высказался о боеза Джона Джонса и Тома Аспиналла.

«Дать совет Аспиналлу? Не делай того, что делал я. Том – жесткий боец, сильно бьет, хорошо двигается. Если он будет оставаться спокойным, несмотря ни на что, у него все будет хорошо», – сказал Стипе Миочич.

Кормье отказался называть Джонса величайшим в истории: «Нельзя отрицать его величие, но такой титул не дают тому, кто читерил»

Уайт – о критике Джонса из-за допинга: «Когда вы думаете о его образе жизни за пределами октагона, то понимаете, что на самом деле его достижения еще более впечатляющие»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Schmo
logoДжон Джонс
logoТом Аспиналл
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