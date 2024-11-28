Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»
Куинтон Джексон назвал Джона Джонса сильнейшим тяжеловесом мира.
«Мне кажется, последнюю версию Джона никто не сможет победить. Думаю, он утвердился в статусе одного из великих бойцов на планете.
Не хочу обидеть Тома Аспиналла, это отличный боец, я его фанат. Но мне казалось, что Стипе Миочич будет более тяжелым испытанием. Но Джонс − Нео из мира ММА», − сказал бывший боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон.
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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: The Ariel Helwani Show
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