Рэмпейдж Джексон − о победе Джонса над Миочичем: «Такого Джона не победить. Без обид, Аспиналл»

Куинтон Джексон назвал Джона Джонса сильнейшим тяжеловесом мира.

«Мне кажется, последнюю версию Джона никто не сможет победить. Думаю, он утвердился в статусе одного из великих бойцов на планете.

Не хочу обидеть Тома Аспиналла , это отличный боец, я его фанат. Но мне казалось, что Стипе Миочич будет более тяжелым испытанием. Но Джонс − Нео из мира ММА», − сказал бывший боец UFC Куинтон «Рэмпейдж» Джексон .

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