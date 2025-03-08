Джастин Гейджи: ««Я в абсолютном возбуждении. Не могу объяснить эти чувства»
Джастин Гейджи поделился эмоциями перед боем с Рафаэлем Физиевым.
«Я в абсолютном возбуждении. Не могу объяснить эти чувства. Вы знаете, насколько я конкурентный боец, но в последнем бою у меня было поражение. Теперь меня ждет соперник, который попытается отобрать все, но я готов», – заявил боец UFC Джастин Гейджи.
Реванш между Физиевым и Гейджи состоится в ночь на 9 марта и пройдет в соглавном событии UFC 313.
Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес перед UFC 313
Рафаэль Физиев: «Я дважды проиграл, выхожу после травмы, давно не дрался, и я все еще фаворит? Ну, окей»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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