Рафаэль Физиев: «Я дважды проиграл, выхожу после травмы, давно не дрался, и я все еще фаворит? Ну, окей»

Рафаэль Физиев отреагировал на статус фаворита в бою против Джастина Гейджи.

«Я шокирован. Я дважды проиграл, я выхожу после травмы, давно не дрался, и я все равно фаворит. Ну, окей, буду стараться», – сказал Рафаэль Физиев.

Реванш между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи состоится в ночь на 9 марта в соглавном событии UFC 313. В 2023 году Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.

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