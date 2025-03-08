Ковалев – о реванше с Уордом: «Все помнят первый бой, но никто не знает, что было во втором поединке, когда тренер меня отравил»

Сергей Ковалев обвинил тренера в поражении в реванше с Андре Уордом.

«Все помнят первый бой с Андре Уордом . Но никто не знает, что было во втором поединке, когда тренер Джон Дэвид Джексон отравил меня. Он был ввязан в интригу, которая у нас шла за кулисами. По моему мнению, если складывать все эти пазлы... Не хочется рассказывать в деталях, но скажу так. После первого раунда я выпил воды не из той бутылки, которую я ему дал. И я вообще не помню бой... То есть с момента, как выпил воду, и до пропущенного удара, вроде, в седьмом раунде.

Я очнулся и понял, что Уорд пытается меня добить, потому что я пропустил удар. Ну и эти удары ниже пояса... Я сигнализировал рефери, что были удары ниже пояса, но нокаут... Ну как можно засчитать нокаут за удар ниже пояса? Это просто абсурд. В общем, мы там были гостями. В США мы как гастарбайтеры, которые приехали оторвать кусок славы и заработать денег», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев .

Напомним, в июне 2017-го Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.

Сергей Ковалев: «Предложение от Даны Уайта уже не придет, мне 42 года. Я уже напрыгался, хватит»

Ковалев – о решении уйти из бокса: «Бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет. Пора завершать»