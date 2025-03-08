Ковалев – о реванше с Уордом: «Все помнят первый бой, но никто не знает, что было во втором поединке, когда тренер меня отравил»
«Все помнят первый бой с Андре Уордом. Но никто не знает, что было во втором поединке, когда тренер Джон Дэвид Джексон отравил меня. Он был ввязан в интригу, которая у нас шла за кулисами. По моему мнению, если складывать все эти пазлы... Не хочется рассказывать в деталях, но скажу так. После первого раунда я выпил воды не из той бутылки, которую я ему дал. И я вообще не помню бой... То есть с момента, как выпил воду, и до пропущенного удара, вроде, в седьмом раунде.
Я очнулся и понял, что Уорд пытается меня добить, потому что я пропустил удар. Ну и эти удары ниже пояса... Я сигнализировал рефери, что были удары ниже пояса, но нокаут... Ну как можно засчитать нокаут за удар ниже пояса? Это просто абсурд. В общем, мы там были гостями. В США мы как гастарбайтеры, которые приехали оторвать кусок славы и заработать денег», – заявил экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Напомним, в июне 2017-го Ковалев проиграл Уорду техническим нокаутом в восьмом раунде.
Сергей Ковалев: «Предложение от Даны Уайта уже не придет, мне 42 года. Я уже напрыгался, хватит»
Ковалев – о решении уйти из бокса: «Бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет. Пора завершать»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий