0

Сергей Ковалев: «Ожидал большего от Фьюри. Ему было трудно предложить что-то новое Усику»

Сергей Ковалев разочарован выступлением Фьюри в поединке с Усиком.

«Я ожидал большего от Тайсона Фьюри. Хоть он уже и дрался с Усиком, но ему было трудно предложить что-то новое в реванше. Усик – великолепный боец. И у него заслуженная победа.

Что дальше делать Александру? Я бы хотел увидеть реванш с Даниэлем Дюбуа», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.

Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»

Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
logoАлександр Усик
logoТайсон Фьюри
logoСергей Ковалев
logoбокс
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Майкл Биспинг: «Фьюри был справедливо побежден лучшим боксером поколения»
325 декабря, 16:45
Чисора поздравил Усика с победой над Фьюри: «Когда прилетишь в Лондон, приглашу тебя поужинать»
125 декабря, 12:23
Фрэнк Уоррен: «Какой-то журналист сказал, что Фьюри сильно задрал шорты. Идиот ничего не знает о боксе»
625 декабря, 11:30
Рекомендуем
Главные новости
Эдди Хирн: «Опетая – единственный соперник для Усика, которого я вижу»
14 минут назад
Емельяненко покинул реабилитационный центр в Ингушетии. В январе Александр отправится в Саудовскую Аравию
126 минут назад
Чжилей – о потенциальном поединке Джошуа и Фьюри: «Отличный способ узнать, кто лучший тяжеловес Великобритании. Больше смысла не вижу»
43 минуты назад
Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»
4сегодня, 10:05
Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»
9сегодня, 09:53
Хилл – о поражении Перейре: «Не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы?»
3сегодня, 08:02
UFC включил нокауты Анкалаева, Буллета и Гуськова в топ лучших за 2024 год
1сегодня, 07:51
Нганну поужинал с Это′О, Тчуамени и Думбе
14сегодня, 07:08Фото
Тактаров не видит фаворита в поединке Махачев – Царукян: «Очень равный бой. Не могу никому отдать даже 60%. Буду болеть за Россию!»
4сегодня, 06:49
Валентина Шевченко: «В моем чемодане всегда есть капа. Это предмет первой необходимости»
сегодня, 06:38
Ко всем новостям
Последние новости
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября, 09:22
Где смотреть трансляцию UFC 310
25 ноября, 14:14
Где смотреть трансляцию ACA 182 онлайн
125 ноября, 14:04
Полный кард ACA 182
325 ноября, 13:22
Полный кард PFL 10
25 ноября, 13:13
Депутат Свищев: «МОК должен срочно провести расследование по отношению к Хелиф. Мужик просто взял и побил всех девчонок, завоевав золотую медаль»
115 ноября, 12:49
«Все попытки мужчин влезть в женский спорт – лицемерия и цинизм. Томасу Баху надо обратиться к психиатру». Васильев о победе Хелиф на Олимпиаде
15 ноября, 11:21
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Рекомендуем