Сергей Ковалев: «Ожидал большего от Фьюри. Ему было трудно предложить что-то новое Усику»

Сергей Ковалев разочарован выступлением Фьюри в поединке с Усиком.

«Я ожидал большего от Тайсона Фьюри . Хоть он уже и дрался с Усиком , но ему было трудно предложить что-то новое в реванше. Усик – великолепный боец. И у него заслуженная победа.

Что дальше делать Александру? Я бы хотел увидеть реванш с Даниэлем Дюбуа », – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев .

Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.

Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»

Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»