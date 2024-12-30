Сергей Ковалев: «Ожидал большего от Фьюри. Ему было трудно предложить что-то новое Усику»
Сергей Ковалев разочарован выступлением Фьюри в поединке с Усиком.
«Я ожидал большего от Тайсона Фьюри. Хоть он уже и дрался с Усиком, но ему было трудно предложить что-то новое в реванше. Усик – великолепный боец. И у него заслуженная победа.
Что дальше делать Александру? Я бы хотел увидеть реванш с Даниэлем Дюбуа», – сказал экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев.
Напомним, Александр Усик победил Тайсона Фьюри единогласным решением в Эр-Рияде.
Ковалев – о победе Усика над Фьюри: «Он снова сотворил историю. Наш общий менеджер сказал, что Александр был готов провести еще один бой в тот вечер»
Хирн – об Усике: «Величайший боксер в истории. Он победил тройку сильнейших тяжеловесов мира»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Seconds Out
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