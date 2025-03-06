Ковалев – о решении уйти из бокса: «Бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет. Пора завершать»

Сергей Ковалев объяснил решение завершить карьеру.

«Решение родилось само по себе. Пояса чемпионского нет, а в таком случае интерес у боксера минимальный. Кроме пояса, можно только поражение получить.

В силу того, что бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет… Мне 42 года, пора завершать, раз пошла такая история с боями», – сказал бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев .

19 апреля Ковалев проведет прощальный поединок против Артура Манна. Бой состоится в Челябинске.

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Ковалев проведет прощальный бой 19 апреля в Челябинске. Соперник – Артур Манн