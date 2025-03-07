Сергей Ковалев: «Предложение от Даны Уайта уже не придет, мне 42 года. Я уже напрыгался, хватит»

Сергей Ковалев прокомментировал решение о завершении карьеры.

«Думаю, предложение от Даны Уайта мне не придет, 42 года уже. Да и я уже напрыгался, хватит. Много времени было упущено из-за больших промежутков между боями. Жалко время, которое ушло просто так, хотя я мог побоксировать.

За эти четыре года 10 боев бы провел с удовольствием, набоксировался, мне бы хватило. И оставил бы более жирный след в истории бокса», – сказал Сергей Ковалев .

19 апреля Ковалев проведет прощальный поединок против Артура Манна. Бой состоится в Челябинске.

Ковалев – о решении уйти из бокса: «Бои у меня редко, промежутки большие, пояса нет. Пора завершать»