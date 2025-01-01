Сергей Ковалев: «Не знаю, кто может стать конкурентом для Усика. Я бы посмотрел реванш с Дюбуа»

Сергей Ковалев считает, что Усик должен провести реванш с Дюбуа.

«Я бы посмотрел его реванш с Дюбуа, в первом бою была странная ситуация. Не знаю, кто сейчас может стать конкурентом для Александра. Он действительно лучший», – сказал Сергей Ковалев .

Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в девятом раунде в 2023 году.

Климас заявил, что Усик возьмет перерыв в несколько месяцев: «После 12 раундов с Фьюри нужно долго восстанавливаться»