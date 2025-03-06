Ковалев проведет прощальный бой 19 апреля в Челябинске. Соперник – Артур Манн
Сергей Ковалев проведет прощальный поединок в Челябинске.
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF встретится с Артуром Манном. Бой пройдет в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA», который состоится 19 апреля.
34-летний Манн в последний раз выходил на ринг в ноябре-2024, когда нокаутировал Иона Михая Десробиту в седьмом раунде. На его счету 22 победы и четыре поражения.
Ковалеву 41 год. В мае прошлого года он проиграл Робину Сафару единогласным решением судей. Его профессиональный рекорд – 35-5-1.
Сергей Ковалев завершит карьеру в 2025 году (ТАСС)
Ковалев − о проигрыше Сафару: «Пошутил над соперником, а в итоге сам прикурил»
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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