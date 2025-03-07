Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес перед UFC 313
В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания участников со-главного события UFC 313.
Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес – 70,76 кг.
Реванш между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи состоится в ночь на 9 марта. В 2023 году Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.
Также процедуру взвешивания прошли Кертис Блэйдс и Ризван Куниев. Вес Кертиса – 118,8 кг, Куниева – 119,9 кг.
Рафаэль Физиев: «Я дважды проиграл, выхожу после травмы, давно не дрался, и я все еще фаворит? Ну, окей»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: UFC
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