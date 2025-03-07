Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес перед UFC 313

В Лас-Вегасе прошла процедура взвешивания участников со-главного события UFC 313.

Рафаэль Физиев и Джастин Гейджи показали одинаковый вес – 70,76 кг.

Реванш между Рафаэлем Физиевым и Джастином Гейджи состоится в ночь на 9 марта. В 2023 году Гейджи победил Физиева единогласным решением судей.

Также процедуру взвешивания прошли Кертис Блэйдс и Ризван Куниев. Вес Кертиса – 118,8 кг, Куниева – 119,9 кг.

Рафаэль Физиев: «Я дважды проиграл, выхожу после травмы, давно не дрался, и я все еще фаворит? Ну, окей»