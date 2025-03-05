Джастин Гейджи: «Физиев – один из самых динамичных ударников в UFC»
Джастин Гейджи высказался о реванше с Рафаэлем Физиевым.
«Я не думаю, что бой будет сильно отличаться от первого. Он один из самых динамичных ударников в UFC в этой весовой категории. Мне нужно контролировать его ноги, темп», – сказал Джастин Гейджи.
В 2023 году Гейджи победил Рафаэля Физиева единогласным решением судей.
Рафаэль Физиев: «UFC отказал мне в бою с Гейджи, я пошел и купил килограмм мороженого. На следующий день сказали лететь в Вегас»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Junkie
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