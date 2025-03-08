Батыргазиев попросил у Кремлева бой с Дэвисом: «Прошу сделать мне бой с Джервонтой в Москве. Я не буду с ним сюсюкаться 12 раундов. Он будет искать пятый угол»

Альберт Батыргазиев попросил Умара Кремлева устроить бой с Джервонтой Дэвисом.

«Хочу обратиться к Умару Кремлеву , флагману сегодняшнего спорта. Спасибо за организацию боев и ту поддержку, которую вы выражаете.

Прошу сделать мне бой с Джервонтой Дэвисом в Москве. Я не буду его жалеть, как Ламонт Роуч . Не буду с ним сюсюкаться 12 раундов. Он будет у меня искать пятый угол. Сделайте мне бой, вы это можете, я знаю», – заявил временный чемпион мира по боксу Альберт Батыргазиев .

Вчера в Москве Батыргазиев победил аргентинца Нери Круза Ромеро в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

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