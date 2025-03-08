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Батыргазиев попросил у Кремлева бой с Дэвисом: «Прошу сделать мне бой с Джервонтой в Москве. Я не буду с ним сюсюкаться 12 раундов. Он будет искать пятый угол»

Альберт Батыргазиев попросил Умара Кремлева устроить бой с Джервонтой Дэвисом.

«Хочу обратиться к Умару Кремлеву, флагману сегодняшнего спорта. Спасибо за организацию боев и ту поддержку, которую вы выражаете.

Прошу сделать мне бой с Джервонтой Дэвисом в Москве. Я не буду его жалеть, как Ламонт Роуч. Не буду с ним сюсюкаться 12 раундов. Он будет у меня искать пятый угол. Сделайте мне бой, вы это можете, я знаю», – заявил временный чемпион мира по боксу Альберт Батыргазиев.

Вчера в Москве Батыргазиев победил аргентинца Нери Круза Ромеро в 12-раундовом поединке единогласным решением судей.

Сауль Альварес: «Дэвиса должны были дисквалифицировать в бою с Роучем»

Результат боя Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча могут пересмотреть

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: «Матч ТВ»
logoбокс
Ламонт Роуч
logoАльберт Батыргазиев
logoУмар Кремлев
logoДжервонта Дэвис
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